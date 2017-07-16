Турецкий самолет экстренно сел в Каире из-за сердечного приступа у пассажирки

2017-07-16 15:02 | www.trend.az | 7

Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Каира после того, как одна из пассажирок перенесла сердечный приступ, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Во время полета экипаж воздушного судна сообщил пилоту о критическом состоянии пассажирки, после чего капитан связался с представителями каирского аэропорта и экстренно посадил самолет.

Пассажирка, у которой произошел приступ, направлялась из Стамбула в саудовский город Джидда. После посадки ее госпитализировали в местную больницу.

Другие обстоятельства инцидента уточняются.