Хэмилтон из «Мерседес» выиграл на домашнем Гран-при

2017-07-16 18:56 | www.oxu.az | 5

На трассе в Сильверстоуне завершился десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при Великобритании.

Как передает Oxu.Az, победу отпраздновал хозяин трассы британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

Его напарник по «конюшне» Валттери Боттас занял второе место. С третьим временем финишировал пилот «Феррари» Кими Райкконен.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за "Торо Россо", показал 15-й результат. Отметим, что Квят получил два штрафных балла за столкновение с напарником Карлосом Сайнсом-младшим в начале гонки.

С.Б.

