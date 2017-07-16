Глава МВД Нахчывана взят под домашний арест
2017-07-16 20:05 | www.oxu.az | 5
В Нахчыванской Автономной Республике снят с должности и взят под домашний арест министр внутренних дел генерал-лейтенант Ахмед Ахмедов.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщили haqqin.az информированные источники.
Обязанности главы МВД Нахчывана в настоящий момент исполняет заместитель Ахмеда Ахмедова.
В то же время сообщается о проверках в полиции автономной республики.
Отметим, что Ахмед Ахмедов возглавлял МВД Нахчывана с 2000-го года.