Глава МВД Нахчывана взят под домашний арест

2017-07-16 20:05 | www.oxu.az | 5

В Нахчыванской Автономной Республике снят с должности и взят под домашний арест министр внутренних дел генерал-лейтенант Ахмед Ахмедов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили haqqin.az информированные источники.

Обязанности главы МВД Нахчывана в настоящий момент исполняет заместитель Ахмеда Ахмедова.

В то же время сообщается о проверках в полиции автономной республики.

Отметим, что Ахмед Ахмедов возглавлял МВД Нахчывана с 2000-го года.

С.С.

