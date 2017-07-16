В парке Центра Гейдара Алиева были организованы урок по дзюдо и развлечения для детей (ФОТО)

2017-07-16 16:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева в субботу были организованы урок по дзюдо и развлечения для детей.

Урок по дзюдо вел чемпион мира и Европы, победитель Игр исламской солидарности Баку-2017 Эльхан Мамедов.

Урок в котором приняли участие дети и подростки в возрасте 8-18 лет продолжался более одного часа.

А вечером в парке Центра на открытом воздухе были организованы различные развлечения для детей.

В развлечениях, организованных с участием магазина игрушек The Entertainer, на территории парка была создана зона игр и организованы различные интеллектуальные и спортивные игры. Кроме этого, дети развлеклись на пена-шоу, а также разукрасили свои лица рисунками в соответствии со своими пожеланиями, танцевали под музыку.