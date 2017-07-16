Ирак опроверг информацию о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

2017-07-16 20:25 | www.oxu.az | 3

Глава службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади по-прежнему жив и скрывается на территории Сирии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Тем самым был опровергнут сообщения российских властей о том, что аль-Багдади, вероятно, погиб в ходе налета российских ВКС на Ракку, «столицу» ИГ.

При этом Басри затруднился сказать, где именно в настоящее время находится лидер террористов, но отметил, что не на территории провинции Ракка. По его словам, иракская разведка старается отслеживать все передвижения основных руководителей ИГ.

Anadolu приводит цитату Басри: «Аль-Багдади все еще прячется в Сирии на территории вне провинции Ракка». Он подчеркнул, что сообщения о смерти аль-Багдади оказались ложными.

С.С.

