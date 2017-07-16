США призвали Иран освободить всех незаконно задержанных иностранцев

2017-07-16 21:00 | www.oxu.az | 5

Соединенные Штаты призвали Тегеран немедленно освободить граждан США и других иностранцев, задержанных иранскими властями, как утверждает Вашингтон, по сфабрикованным обвинениям.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя госдепартамента.

«Мы призываем немедленно освободить всех граждан США, незаконно задержанных в Иране, чтобы они смогли вернуться к своим семьям», — заявил агентству представитель госдепа.

С.С.

