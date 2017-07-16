В Иране американца приговорили к 10 годам тюрьмы за "попытку внедрения"

2017-07-16 17:54 | www.trend.az | 6

Иранский суд приговорил гражданина США, задержанного спецслужбами, к десяти годам тюремного заключения за попытку "внедриться", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Американец, у которого есть еще одно гражданство (не иранское), был опознан и задержан спецслужбами. Он прибыл с миссией внедрения и приговорен к десяти годам тюрьмы", — заявил представитель судебной системы Голамхоссейн Мохсени Эджеи на пресс-конференции, которую транслировало местное ТВ. По его словам, осужденный подал апелляцию на решение суда.

Имя осужденного и другие обстоятельства дела не сообщаются.