В Билясуварском районе произошла цепная авария: Есть пострадавшие

2017-07-16 21:40 | www.oxu.az | 6

В Билясуварском районе произошла цепная авария.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на территории района столкнулись автобус, грузовик ГАЗ 53 и легковой автомобиль.

В результате аварии ранения различной степени тяжести получили водитель и пассажир грузовика – Азер Агаев (1977 г.р.) и Машаллах Гафаров (1977 г.р.). Состояние размещенного с открытой черепно-мозговой травмой в реанимационное отделение Имишлинской центральной районной больницы А.Агаева оценивается как тяжелое. М.Гафаров находится в отделении травматологии, его состояние стабильно.

По факту ведется расследование.

C.C.

