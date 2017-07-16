Более 25 человек погибли в результате кораблекрушения в Конго

2017-07-16 22:00 | www.oxu.az | 5

По меньшей мере 27 человек погибли, 54 пропали без вести в результате кораблекрушения на реке Касаи на юго-западе Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse.

«После проверки мы можем подтвердить, что 27 человек погибли, 54 пропали без вести в результате крушения лодки, которая перевернулась в ночь с четверга на пятницу на реке Касаи», - отметил агентству местный чиновник Жак Мбила.

«В качестве основных причин инцидента рассматривается перегруженность судна либо нетрезвое состояние капитана, - добавил он. - Жертвами в основном были студенты, которые направлялись на каникулы».

Речной транспорт является одним из самых популярных в ДРК, на территории которой расположено большое количество рек и озер. Подобного рода происшествия не редкость для республики, чаще всего их причинами становятся перегрузка судов, отсутствие речных знаков, сигнальных устройств на лодках, а также неопытность капитанов. В большинстве случаев на плавсредствах отсутствуют спасательные жилеты и буи.

С.С.

