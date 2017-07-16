Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании

2017-07-16 18:16 | www.trend.az | 5

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки Гран-при Великобритании, передает ТАСС.

Вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал финский пилот "Ферарри" Кими Райкконен.

Трехкратный чемпион мира Хэмилтон в пятый раз в карьере выиграл домашний этап, из них четыре были одержаны подряд (2014-17). По количеству побед на британском Гран-при он сравнялся с британцем Джимом Кларком и французом Аленом Простом, которые чаще всех в истории побеждали в Гран-при Великобритании.

В общем зачете лидерство сохранил немецкий пилот "Ферарри" Себастьян Феттель, финишировавший седьмым. В его активе 177 очков по итогам 10 этапов. Хэмилтон (176) сократил отставание до одного очка. Третье место занимает Боттас (154).

Следующий этап пройдет в Венгрии с 28 по 30 июля.