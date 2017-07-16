Haaretz: Израиль категорически против достигнутого РФ и США перемирия на юге Сирии

2017-07-16 22:20 | www.oxu.az | 4

Израиль выступает категорически против плана Москвы и Вашингтона по перемирию на юге Сирии, так как это позволит Ирану расширить присутствие в регионе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на главу правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

По информации издания, премьер-министр изложил свою позицию президенту Франции Эмманюэлю Макрону на встрече в Париже. Высокопоставленный источник в руководстве Израиля добавил изданию, что причиной недовольства достигнутым перемирием со стороны Иерусалима являются планы Ирана по наращиванию военного присутствия в регионе. Тегеран, по данным властей еврейского государства, намерен построить в Сирии базу для ВВС и морского флота, послать в страну военный контингент и советников. «Это бы изменило картину в регионе в сравнении с тем, что мы наблюдаем сейчас», - приводит газета слова источника.

Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии была достигнутана встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль будет приветствовать подлинное прекращение огня в Сирии.

С.С.

