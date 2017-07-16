Премьер Украины заявил, что не планирует баллотироваться в президенты

2017-07-16 22:40 | www.oxu.az | 3

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пока не видит себя кандидатом в президенты страны

«Я больше чувствую себя в исполнительной власти», — сказал премьер в воскресенье вечером в эфире телеканала «112 Украина», отвечая на вопрос о возможном участии в будущем в президентских выборах.

На уточняющий вопрос, не видит ли он, таким образом, себя президентом, премьер ответил: «Нет».

Гройсман отметил, что выборы должны пройти на Украине планово — в 2019 году. «Выборы как президентские, так и парламентские должны состояться вовремя, это через два года», — сказал глава правительства.

С.С.

