В Мадриде на американских горках столкнулись два состава

2017-07-16 19:33 | www.trend.az | 5

Как минимум 26 человек пострадали в результате инцидента, произошедшего в воскресенье днем на аттракционе в парке развлечений в Мадриде, передает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.

Причиной послужило столкновение двух составов на американских горках аттракциона "Поезд из шахты".

Все пострадавшие, среди которых есть дети, получили легкие травмы, все они доставлены в больницы.

На месте работает полиция, которая выясняет причины аварии.