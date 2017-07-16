В провинции Хомс более 150 боевиков сложили оружие и получили амнистию

2017-07-16 20:11 | www.trend.az | 7

Группа из 153 боевиков-граждан Сирии сложили оружие, решив воспользоваться "программой народного примирения" и вернуться к мирной жизни, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в провинции Хомс.

"153 человека из окрестностей Хомса прошли по "программе народного примирения", сложили оружие и получили амнистию", — сказал собеседник агентства.

Министерство народного примирения САР в рамках государственной программы через посредников ведет переговоры с гражданами Сирии, воюющими на стороне незаконных вооруженных бандформирований.

В рамках программы руководство страны предложило сирийским гражданам сдать оружие и пройти процесс реабилитации, чтобы вернуться к мирной жизни, получив амнистию согласно указу президента САР Башара Асада.

Самый яркий пример успеха программы, объявленной сирийским правительством, произошел в городе Хомс в 2014 году. Там сдались 1,5 тысячи боевиков, захвативших центр города.