В Сербии рассказали, сколько граждан страны воюют на стороне ИГ

2017-07-16 20:44 | www.trend.az | 3

Сорок девять человек из Сербии отправились воевать на стороне террористической группировки "Исламское государство", сообщил в воскресенье глава сербского МВД Небойша Стефанович, передает РИА Новости.

"Некоторые из них погибли, некоторые все еще там. Это не столь большое количество, как из других стран Европы, но такие вещи всегда беспокоят, и своевременный обмен информацией является единственным способом защитить себя", — сказал министр в интервью белградскому телеканалу Pink.

По его словам, ситуация с безопасностью в самой Сербии хорошая, а полиция, службы безопасности и прокуратура активно работают над устранением каких-либо террористических угроз.

"Сербия входит в число самых безопасных стран Европы", — подчеркнул Стефанович.