Более 25 человек погибли в результате кораблекрушения в Демократическом Конго

2017-07-16 22:10 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 27 человек погибли, 54 пропали без вести в результате кораблекрушения на реке Касаи на юго-западе Демократической Республики Конго (ДРК), передает ТАСС. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на местного чиновника.

"После проверки мы можем подтвердить, что 27 человек погибли, 54 пропали без вести в результате крушения лодки, которая перевернулась в ночь с четверга на пятницу на реке Касаи", - отметил агентству местный чиновник Жак Мбила. "В качестве основных причин инцидента рассматривается перегруженность судна либо нетрезвое состояние капитана, - добавил он. - Жертвами в основном были студенты, которые направлялись на каникулы".

Речной транспорт является одним из самых популярных в ДРК, на территории которой расположено большое количество рек и озер. Подобного рода происшествия не редкость для республики, чаще всего их причинами становятся перегрузка судов, отсутствие речных знаков, сигнальных устройств на лодках, а также неопытность капитанов. В большинстве случаев на плавсредствах отсутствуют спасательные жилеты и буи.