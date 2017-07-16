Число пострадавших на аттракционе в Мадриде увеличилось до 33

2017-07-16 22:50 | www.trend.az | 5

Число пострадавших в результате инцидента, произошедшего в воскресенье днем на аттракционе в парке развлечений в Мадриде, увечилось до 33 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.



Ранее сообщалось о 26 пострадавших, среди которых есть дети. Все травмы легкие.

Причиной послужило столкновение двух составов на американских горках аттракциона "Поезд из шахты". Как рассказали свидетели, один из составов остановился, а второй, шедший за ним, не успел затормозить. "На людях были надеты очки виртуальной реальности, и они не ожидали удара", - рассказали свидетели.

В парке аттракционов уверяют, что американские горки прошли проверку на безопасность.