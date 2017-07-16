Федерер стал восьмикратным победителем Уимблдона

2017-07-16 23:32 | www.trend.az | 7

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в восьмой раз в карьере выиграл Уимблдонский турнир.

Екатерина Макарова и Елена Веснина на церемонии награждения, передает РИА Новости.



В финальном матче, который продолжался 1 час 41 минуту, третья ракетка турнира обыграл хорвата Марина Чилича (7-й номер посева) со счетом 6:3, 6:1, 6:4. При этом по ходу турнира он не проиграл ни одного сета.

Эта победа сделала Федерера рекордсменом Уимблдона - он обошел Пита Сампраса, с которым ранее делил первое место по числу побед на турнире. А всего в карьере 35-летнего швейцарца - это 19-й титул турнирах серии Большого шлема.

После победы Федерер заявил, что после того как пропустил половину прошлого сезона из-за проблем со здоровьем, не был уверен в том, что когда-либо еще сыграет в финале Уимблдона.