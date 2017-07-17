В Португалии при тушении пожара разбился вертолет

2017-07-17 00:27 | www.trend.az | 5

Вертолет, работавший на тушении пожара на севере Португалии, разбился, пилот не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на издание Faro de Vigo.



ЧП произошло в тот момент, когда вертолет, работавший на тушении лесного пожара в Алижо (округ Вила-Реал, Северный регион), набирал воду из водоема. Вертолет упал на берегу.

В тушении лесного пожара, вспыхнувшего рано утром в воскресенье, участвуют 260 пожарных, 58 машин и восемь вертолетов и самолетов. Активными остаются два очага, пока неясно, когда именно пожарным удастся взять огонь под контроль.