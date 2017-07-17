В Сиязяньском районе перевернулся микроавтобус, пострадали 3 человека

2017-07-17 00:32 | www.apa.az | 6

Минувшим вечером на территории Сиязяньского района произошло ДТП.

Как передает северное бюро АПА, в результате возникших технических неполадок управляемый жителем Сиязяньского района Джейхуном Агаевым микроавтобус марки «Мерседес» перевернулся, сойдя с дороги.

В результате аварии серьезные травмы получили три пассажира – жители района Джавид Азимов (1988 г.р.), Фейруз Балабеков (1981 г.р.) и Эльчин Балабеков (1982 г.р.). Пострадавшие госпитализированы.

По факту Сиязяньским РОП ведется расследование.