В Каире в столкновениях из-за сноса домов погиб человек

2017-07-17 01:07 | www.trend.az | 4

Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате столкновений с полицией из-за попыток властей снести незаконные постройки в густонаселенном неблагополучном районе Аль-Варрак в Каире, передает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД Египта.

Также в столкновениях пострадали по меньше мере 28 полицейских и более десяти сотрудников городских служб, которые должны были сносить незаконные постройки.



Всего было принято решение о сносе порядка 700 объектов, возведенных в обход закона в этом районе.

По словам представителя МВД, местные жители стали обстреливать полицейских из дробовиков и закидывать их камнями сразу, после того как они прибыли в район для исполнения решений по сносу незаконных построек.

После появления информации о погибшем местном жителе и десятках пострадавших, полиция приостановила операцию по сносу.