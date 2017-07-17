Порошенко совершит первый государственный визит в Грузию

2017-07-17 01:22 | www.apa.az | 6

Президент Украины Петр Порошенко по приглашению своего коллеги Георгия Маргвелашвили с рабочим визитом 17-19 июля посетит Грузию.

Как передает АПА, это будет первая официальная встреча президентов Украины и Грузии.

В ходе встреч с высшим руководством этой страны украинский лидер намерен обсудить вопросы усиления стратегического партнерства, экономического сотрудничества двух государств, а также принять участие в грузинско-украинском форуме.