Камерунский военный корабль опрокинулся у побережья страны

2017-07-17 02:38 | www.apa.az | 3

Военный корабль, перевозивший военнослужащих бригады особого назначения Камеруна, опрокинулся в воскресенье в территориальных водах страны.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, десятки человек пропали без вести.

Инцидент произошел между городом Лимбе на юго-западе страны и полуостровом Бакасси. Информация о причине произошедшего не приводится.

Военным, приступившим к поисково-спасательной операции, к настоящему моменту удалось извлечь из воды одно тело.