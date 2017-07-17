Камерунский военный корабль опрокинулся у побережья страны
2017-07-17 02:38 | www.apa.az | 3
Военный корабль, перевозивший военнослужащих бригады особого назначения Камеруна, опрокинулся в воскресенье в территориальных водах страны.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, десятки человек пропали без вести.
Инцидент произошел между городом Лимбе на юго-западе страны и полуостровом Бакасси. Информация о причине произошедшего не приводится.
Военным, приступившим к поисково-спасательной операции, к настоящему моменту удалось извлечь из воды одно тело.