В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали порядка 37 тысяч человек

2017-07-17 02:41 | www.trend.az | 3

Порядка 37 тысяч человек были эвакуированы в канадской провинции Британская Колумбия на западе страны из-за лесных пожаров, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.



Неделю назад число эвакуированных составляло около 14 тысяч человек.

По данным телеканала, в тушении лесных пожаров задействованы порядка 2,9 тысячи человек, а также 203 воздушных суда. Как сообщил глава министерства лесного хозяйства провинции Джон Растад, в субботу один вертолет потерпел крушение в районе Чилкотин, пилот выжил, его состояние оценивается как стабильное.

Он также отметил, что власти Британской Колумбии уже потратили несколько десятков миллионов долларов на борьбу с лесными пожарами.

Число активных пожаров в Британской Колумбии, по данным телеканала, составляет 162.