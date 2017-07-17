Юнкер призвал Турцию не отдаляться от Европы

2017-07-17 03:24 | www.trend.az | 6

После того, как сторонники террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) предприняли в Турции попытку переворота, Евросоюз поддержал Анкару, протянув ей руку помощи, говорится в статье главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, опубликованной в газете Bild am Sonntag, передает Анадолу.

В материале говорится, что есть неоспоримые доказательства попытки переворота, оставленные на здании парламента Турции, кроме того, об этом свидетельствуют ранения и гибель множества мирных граждан Турции.

Автор статьи напоминает, что в ночь попытки переворота он вместе с председателем Совета ЕС Дональдом Туском и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини осудил путчистов от имени ЕС, отправив послание, в котором говорилось, что «Евросоюз всегда поддерживал и продолжит поддерживать Анкару».

Для ЕС важно, чтобы Турция оставалась демократическим, стабильным и успешным государством с точки зрения экономики, пишет Юнкер.

В материале говорится, что Европа все еще протягивает руку Анкаре спустя год после попытки переворота, ожидая, что Турция будет придерживаться европейских ценностей и развиваться в европейском направлении.

Турция должна не отдаляться, а, напротив, сближаться с ЕС, отмечается в статье.

Введение смертной казни в Турции закроет перед ней двери в ЕС, так как это противоречит европейским ценностям, говорится в материале.

«Мы уже достигли договоренности с Анкарой в таких областях, как борьба с терроризмом и энергетическая безопасность, и готовы и дальше шаг за шагом углублять наше взаимное сотрудничество», - пишет Юнкер.

"Вместе мы сможем многого достичь, и об этом свидетельствует подписанное соглашение по беженцам между ЕС и Турцией", - говорится в статье.

В рамках этого соглашения поток беженцев из Турции в Грецию сократился на 97 процентов. Кроме того, сирийским беженцам, проживающим на территории Турции, выделена финансовая помощь ЕС в размере 1,6 миллиона евро, говорится в материале.

Необходимо выбрать прагматичный путь с дорожной картой на ближайшие 12 месяцев, и эти шаги обязательно повлияют на отношения между Турцией и ЕС, отмечается в статье.