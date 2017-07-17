В Китае ливни унесли жизни 18 человек

2017-07-17 04:58 | www.trend.az | 4

Жертвами продолжающихся проливных дождей в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая стали 18 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CCTV.



Ливни привели к повышению уровня воды в местных реках, экстренные службы предупреждают о возможности обвалов и оползней. Разгул стихии привел к материальному ущербу для 320 тысяч человек, около 115 тысяч местных жителей были перемещены в безопасные районы.

Из-за непогоды ряд населенных пунктов оказались без электричества, размыты и разрушены дороги, нарушена связь. Экстренные службы задействовали более 32 тысяч человек личного состава для ликвидации последствий, к настоящему моменту в некоторых районах удалось наладить связь и подачу электроэнергии.