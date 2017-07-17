AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Adalet arıyoruz diyenlerin bugünkü meydanlara bakması lazım

2017-07-17 06:21 | www.trend.az | 1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni"ne ilişkin, "Yolda yürüyenlerin o köprüdeki insanlarımızı görmesi lazımdı. Orada yol yürüyenler ezan, bayrak, Türkiye için yürüyorlardı. 'Adalet arıyoruz diye yürüyoruz' diyenlerin, dünkü yürüyüşe, bugünkü meydanlara bakması lazım." dedi.

Çalık, Malatya Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerince 15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi Anma Programı"na katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Çalık, dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün görülmeye değer olduğunu belirtti.

"15 Temmuz bu ülkenin ikinci kurtuluş savaşıdır"

Köprüde büyük bir izdiham olduğunu anlatan Çalık, "Yolda yürüyenlerin o köprüdeki insanlarımızı görmesi lazımdı. Orada yol yürüyenler ezan, bayrak, Türkiye için yürüyorlardı. 'Adalet arıyoruz diye yürüyoruz' diyenlerin, dünkü yürüyüşe, bugünkü meydanlara bakması lazım. Biz hepimiz bu millet, vatan, ezan için yürüdük. Bundan sonra da milletimizin istikametinde yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çalık, darbe girişimimin üstünden bir yıl geçtiğini anımsatarak, Türkiye'nin böyle bir durumla bir daha karşı karşıya kalmamasını temenni etti.

Darbe girişimine tepki gösteren Çalık, "Kurtuluş Savaşı gibi bir savaşı 15 Temmuz'da verdiğimizi bilmeleri gerekir. 15 Temmuz bu ülkenin ikinci kurtuluş savaşıdır. 16 Temmuz bu ülkenin ikinci kuruluş sürecidir. Milletimizin kendi iradesine, özgürlüğüne, egemenliğine sahip çıktığı tarihtir. 15 Temmuz diriliş, destan ve zaferdir. Milletin zaferidir." ifadelerini kullandı.