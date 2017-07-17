В американском штате Аризона из-за ливневого паводка погибли девять человек

2017-07-17 06:31 | www.trend.az | 4

Число жертв ливневого паводка в американском штате Аризона увеличилось до девяти человек, 13-летний подросток считается пропавшим без вести, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.



Ранее сообщалось о семи жертвах, среди погибших было по меньшей мере два ребенка.

Четырнадцать членов одной семьи купались в пруду в субботу во второй половине дня, когда ливневые дожди привели к внезапному паводку. Четырех человек удалось спасти, операция по поиску подростка продолжается.