В Абшеронском районе автомобиль врезался в стену, есть пострадавшие

2017-07-17 07:05 | www.apa.az | 4

В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает АПА, на автомагистрали Баку-Сумгаит автомобиль марки “KİA”, потеряв управление, врезался в стену.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили Гусейнов Алиш (1977 г.р) и Джумаев Магомед (1996 г.р.). Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средне тяжелое.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости. По факту ведется расследование.