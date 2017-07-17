В Баку за одну ночь 2 человека получили ножевые ранения
2017-07-17 07:26 | www.apa.az | 9
В Баку за одну ночь 2 человека получили ножевые ранения.
Как передает АПА, оба инцидента зарегистрированы в Низаминском районе столицы.
Эльмаддин Фараджев (1982 г.р.) был доставлен с ножевыми ранениями в 3-ю городскую клиническую больницу. Пострадавший прооперирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
А возле станции метро «Кара Караев» в ходе ссоры ножевое ранение получил Эльшан Самедзаде (1991 г.р.). 26-летний парень госпитализирован и находится под наблюдением врачей.
По обоим фактам ведется расследование.