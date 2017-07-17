Узбекистан и ЕС рассмотрят новые направления сотрудничества

2017-07-17 07:31 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Новые направления сотрудничества будут рассмотрены в ходе очередного заседания Совета сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз», сообщила пресс-служба МИД республики.

По данным МИД, заседание пройдет в понедельник в столице Бельгии – Брюсселе. Возглавит делегацию Узбекистана министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В ходе визита делегация Узбекистана проведет двусторонние переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Евросоюза и Бельгии.

Ожидается, что Узбекистан и Европейский союз (ЕС) подпишут соглашение о финансировании нового проекта по развитию сельского хозяйства республики.

Узбекистан и Евросоюз в 1996 году подписали соглашение "О партнерстве и сотрудничестве". Дипломатическое представительство Евросоюза в Узбекистане открыто в 2012 году. Объем финансовой помощи ЕС этой центральноазиатской республике в 2014-2020 годах утвержден в размере 168 миллионов евро. Эти средства будут направлены на улучшение ирригационной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, содействие программе по созданию новых рабочих мест в регионах.

(Автор: Демир Азизов)