Модернизация нефтеперерабатывающей отрасли Азербайджана повысит качество местного бензина - SOCAR

2017-07-17 08:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Модернизация нефтеперерабатывающей отрасли Азербайджана повысит качество производимого здесь бензина, сказал вице-президент SOCAR по нефтепереработке Давуд Мамедов в эфире телеканала AZTV.

По его словам, производимый нынче в Азербайджане бензин соответствует стандартам Евро-2.

«В странах СНГ только у нас производится такой бензин. Остальные провели определенную работу в нефтеперерабатывающей сфере и повысили качество бензина. Мы основное внимание направили на дизельное топливо, потому что повышение его стандартов протекает более быстро и с более меньшими расходами, и мы повысили его качество до стандарта Евро-4», - сказал Мамедов.

Он отметил, что низкое качество бензина отрицательно воздействует на экологию, здоровье населения, а потребность в топливе изо дня в день в стране растет.

«Мы видим эту потребность, прогнозируем ее и чтобы удовлетворить этот спрос в долгосрочном периоде подготовили программу развития. Согласно программе, в 2021 году ожидается завершение модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева, на которую уйдет примерно 1,8 миллиарда долларов. После завершения программы наши перерабатывающие мощности составят 7,5 миллиона тонн нефти, будет производиться 2,4 миллиона тонн бензина, 2,6 миллиона тонн дизтоплива. По нашим подсчетам, к 2040 году внутренний спрос будет полностью удовлетворен, если к тому времени на этом рынке не произойдет серьезных изменений», - сказал Мамедов.

Он добавил, что согласно программе SOCAR, качество бензина в результате модернизации вырастет с Евро-2 до Евро-5, дизеля с Евро-4 до Евро-5, а если понадобится, то и до Евро-6», - сказал Мамедов.

(Автор: Максим Цурков)