Скончался режиссер «Ночи живых мертвецов»

2017-07-17 08:55 | www.oxu.az | 7

Американский режиссер, снявший фильм «Ночь живых мертвецов», скончался в США в возрасте 77 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на его менеджера.

«Он умер спокойно, во сне после непродолжительной, но решительной борьбы с раком легких, оставив после себя любящую семья, много друзей и кинематографическое наследие, которому удалось пройти испытание временем и которое продолжит существовать», — приводит агентство слова менеджера Криса Ро.

Ромеро являлся автором цикла кинокартин про зомби-апокалипсис. Первый фильм, совершивший переворот в жанре фильмов ужасов и посвященный этой теме, — «Ночь живых мертвецов» он снял в 1968 году.

A.C.

