В Баку автомобиль скорой помощи сгорел дотла – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-17 09:40 | www.oxu.az | 5

В Баку загорелась машина скорой помощи, в которой находился больной и врачи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, они смогли своевременно покинуть автомобиль, никто не пострадал.

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в Сабунчинском районе. Инцидент произошел близ больницы №3. Сгорела машина скорой помощи. К месту происшествия были привлечены пожарные МЧС.

По предварительным данным, потерпевших нет.

З.Г.

