В Иране по обвинению в наркобизнесе повесили 10-летнего мальчика

2017-07-17 09:47 | www.oxu.az | 4

В двух городах иранской провинции Белуджистан власти казнили четырёх человек по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Iran Human Rights, среди повешенных был десятилетний ребёнок.

Обвиняемые были казнены в минувшую пятницу в печально известной тюрьме Захедан.

После казни тела повешенных были оставлены на территории тюремного двора, где в течение дня находились под палящим солнцем при 50-градусной температуре.

Н.О.