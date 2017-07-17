Россия возьмет на себя главную роль в организации встречи глав Азербайджана и Армении

2017-07-17 09:57 | www.apa.az | 6

Как передает АПА со ссылкой на газету «Известия», об этом сообщил источник в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

«Москва стала главным посредником в этом вопросе, поскольку попытки остальных сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Карабаху (США и Франции) усадить за стол переговоров представителей Баку и Еревана не увенчались успехом», - отмечается в статье.

По словам источника издания в МИД России, знакомого с ходом нагорно-карабахского урегулирования, организацией встречи между лидерами Азербайджана и Армении занимается Москва.

«В этом только мы и участвуем. Французы пытались усадить за стол переговоров Ереван и Баку, но никакой пользы это не принесло. Между тем поддержание диалога имеет принципиальное значение. Именно благодаря этому в регионе не вспыхнула полномасштабная война. Однако цели и видение сторон по-прежнему разные», - уточнил собеседник «Известий».

Издание напоминает, что ранее на полях неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами. Там же было сделано предложение организовать встречу лидеров закавказских государств.