В Барде полицейские попали в аварию – ВИДЕО

2017-07-17 09:54 | www.oxu.az | 5

В Бардинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева. Автомобиль марки «ВАЗ 21011» столкнулся с автомобилем марки Fiat, принадлежащим Управлению полиции Бардинского района

В результате тяжело пострадали водитель и пассажир «ВАЗ 21011». Раненые были доставлены в районную больницу. Из сотрудников полиции никто не пострадал.

Причиной аварии стала потеря управления водителем «ВАЗ 21011».

По факту ведется расследование.

Э.А.

