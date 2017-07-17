Режим прекращения огня был нарушен 133 раза

2017-07-17 10:06 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кехнягышлаг Агстафинского района, Гаймаглы, Фарахли, Гушчу Айырым, Ашагы Аскипара, Бала Джафарли Газахского района, Агдам, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.