В Баку автомобиль сбил всех членов одной семьи

2017-07-17 10:08 | www.oxu.az | 3

В Баку автомобиль сбил всю семью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие произошло в Хазарском районе.

В поселке Мардакян легковой автомобиль сбил стоящих на остановке Гурбанова Араза Гурбан оглу 1975 г.р., Нуралиеву Махлугу Эйнулла гызы 1975 г.р. и их детей – 12-летнего Гурбанова Рагима Араз оглу и 13-летнего Рахмана Араз оглу. В результате они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Клинический медцентр №3.

Совершивший наезд водитель задержан сотрудниками Хазарского районного управления полиции.

З.А.

