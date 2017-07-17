В Баку автомобиль сбил всех членов одной семьи
2017-07-17 10:08 | www.oxu.az | 3
В Баку автомобиль сбил всю семью.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие произошло в Хазарском районе.
В поселке Мардакян легковой автомобиль сбил стоящих на остановке Гурбанова Араза Гурбан оглу 1975 г.р., Нуралиеву Махлугу Эйнулла гызы 1975 г.р. и их детей – 12-летнего Гурбанова Рагима Араз оглу и 13-летнего Рахмана Араз оглу. В результате они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Клинический медцентр №3.
Совершивший наезд водитель задержан сотрудниками Хазарского районного управления полиции.