Активы SOFAZ выросли на 5% с начала года

2017-07-17 10:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На первое июля 2017 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) увеличились на 4,96 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 34,79 миллиарда долларов, говорится в сообщении, распространенном SOFAZ в понедельник.

В первом квартале года доходы бюджета SOFAZ составили 6,127 миллиарда манатов, расходы - 5,534 миллиарда манатов.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов в первом полугодии 2017 года составили 5 458,8 миллиона манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа - 5,443 миллиарда манатов, бонусные выплаты - 2,4 миллиона манатов, транзитные доходы - 9,7 миллиона манатов, поакровые выплаты – 3,6 миллиона манатов.

Доходы SOFAZ от управления собственными средствами за первое полугодие составили 668,4 миллиона манатов, а внебюджетные доходы SOFAZ от курсовой разницы по итогам января-июня составили 98,4 миллиона манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 2,991 миллиарда манатов. Расходы на меры по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 56,4 миллиона манатов, финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 21,5 миллиона манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетном периоде были израсходованы два миллиона манатов. Также 4,7 миллиона манатов были направлены на финансирование проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Расходы фонда на трансферты в Центральный банк Азербайджана с целью обеспечения макроэкономической стабильности страны составили 2,448 миллиарда манатов.

Расходы по управлению фондом по итогам первого полугодия составили 9,2 миллиона манатов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на 17 июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков)