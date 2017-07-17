Умер обладатель премии «Оскар» Мартин Ландау

2017-07-17 10:17 | www.oxu.az | 3

На 90-м году жизни скончался известный американский актер Мартин Ландау, который в 1995 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Представитель актера сообщил, что Ландау скончался из-за «неожиданных осложнений» после пребывания в медицинском центре Рональда Рейгана в Калифорнии.

Ландау родился в Бруклине 20 июня 1928 года. В возрасте 17 лет он устроился на работу карикатуристом в газету New York Daily News, однако спустя пять лет покинул издание, чтобы начать карьеру актера.

Он снялся в более чем трех десятках фильмов, в частности, «К северу через северо-запад», «Щепка», «Сонная лощина» и «Мажестик».

За роль в фильме «Эд Вуд» Ландау удостоился престижнейшей премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

A.C.

