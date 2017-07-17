Еще 6 азербайджанских компаний получили лицензии на поставку продукции в страны Таможенного союза

2017-07-17 10:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) предоставила лицензии шести азербайджанским компаниям на поставку различной продукции на территорию Таможенного союза, сообщает в понедельник российское ведомство.

Как отмечается, лицензии выданы после согласования с уполномоченными в области ветеринарии органами стран-членов Евразийского экономического союза.

Разрешение на поставки товаров получили компании AzVarvara, All Sana, AzProtein Foods Group, Qafqaz Konserv, Gilezi Quşculuq и “Кюрдемирский завод по переработке молока”.

Вышеупомянутые компании занимаются производством готовой мясной продукции, говяжьих консервов, молока и молочной продукции, готовой рыбной продукции, консервов и полуфабрикатов из них, а также разделкой и хранением птичьего мяса.

Таким образом, число азербайджанских компаний, которые имеют разрешение на поставки продукции на территорию Таможенного союза, достигло 20. Помимо шести новых компаний, лицензию имеют компании Caspian Fish Co. Azerbaijan, "Хазарбалыг", “Гябялинская птицефабрика”, “СЕБА”, “Уджар Агро”,”Захмат Рузи”, “Сахлиялы”, “AzFP Co. Ltd”, “АТЕНА”, “Билясувар Агро”, “Гянджа Сюд”, “Милк-Про”, “Пал Фуд”, "Бакинский морской рыбный порт".

Еще у двух судов - "Ленкоранский рыбак" и "Намиг Хафис оглы" - с 24 января 2017 года приостановлена лицензия.

(Автор: Азад Гасанли)

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