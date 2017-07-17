В России в результате пожара погибла семья из пяти человек

2017-07-17 10:20 | www.apa.az | 5

Следователи начали проверку по факту гибели пяти человек, в том числе трёх детей, при пожаре в жилом доме в Оренбургской области.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте СУСК России по региону.

Отмечается, что, по предварительным данным, в жилом доме проживала семья из пяти человек.

«Утром 17 июля 2017 года в жилом доме по улице Рабочая в поселке Колтубановский Бузулукского района произошел пожар. После тушения пожара обнаружены обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины, и троих детей в возрасте 3 лет, 1 года и 2 недель… организована доследственная проверка», - говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Следователи проводят осмотр места происшествия и другие мероприятия для обстоятельств произошедшего. Будут назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.