Активы ГНФАР достигают 35 млрд. долларов

2017-07-17 10:26 | www.apa.az | 6

Доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана в январе-июне 2017 года составили 6 млрд. 127,2 млн. манатов, расходы – 5 млрд. 533,8 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в отделе по связям с общественностью, доходы ГНФАР от реализации нефтегазовых контрактов в первом полугодии 2017 года составили 5 млрд. 458,8 млн. манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа – 5 млрд. 443, 1 млн. манатов, бонусные выплаты - 2,4 млн. манатов, транзитные доходы - 9,7 млн. манатов, поакровые выплаты – 3,6 млн. манатов.

За отчетный период доходы ГНФАР от управления собственными средствами составили 668,4 млн. манатов.

В структуре расходов ГНФАР трансферты в госбюджет составили 2 млрд. 991 млн. манатов. Расходы на меры по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 56,4 млн. манатов, финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 21,5 млн. манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетном периоде были израсходованы 4,7 млн. манатов. Также 2,7 млн. манатов были направлены на финансирование проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Расходы фонда на трансферты в Центральный банк Азербайджана с целью обеспечения макроэкономической стабильности страны составили 2 млрд. 448,3 млн. манатов. Расходы по управлению фондом по итогам первого полугодия составили 9,2 млн. манатов.

Внебюджетные доходы ГНФАР от курсовой разницы по итогам января-июня составили 98,4 млн. манатов.

На 1 июля 2017 года активы ГНФАР увеличились на 4,96% по сравнению с началом 2017 года (33,147 млрд. долларов) и составили 34 млрд. 790,9 млн. долларов.





