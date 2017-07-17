В Узбекистане три человека задохнулись в туалете, пытаясь достать телефон

2017-07-17 10:30 | www.oxu.az | 6

Три человека в Наманганской области на востоке Узбекистана погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник пресс-служба МЧС республики.

По данным МЧС, жительница Янгикурганского района Наманганской области наняла двух местных жителей, чтобы достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, двое мужчин потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность. Для оказания пострадавшим медицинской помощи хозяйка вызвала врача, который при спуске в яму также потерял сознание.

«В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу», - говорится в сообщении министерства. По данным МЧС, причиной смерти людей стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, содержащем смесь фекальных газов.

В данный момент по факту гибели людей проводится расследование, добавили в МЧС.

Н.О.