В Баку прошел творческий вечер Джейхуна Аллахвердиева (ФОТО)

2017-07-17 10:26 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева прошел творческий вечер заслуженного деятеля искусств, лауреата международных конкурсов Джейхуна Аллахвердиева, сообщает Trend Life.

Концертная программа организована телеканалом Mədəniyyət (Культура), Азербайджанским радио и Государственной филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

На вечере выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Фахраддина Керимова, Азербайджанская государственная хоровая капелла под управлением народной артистки Гюльбаджи Имановой, солистка Азербайджанского академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Гюльназ Исмаилова (сопрано), которые исполнили произведения Джейхуна Аллахвердиева.

Среди почетных гостей вечера были ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли, народный артист, профессор Ариф Меликов, народный артист, профессор Тофиг Бакиханов и другие.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Родился Джейхун Аллахвердиев в Сумгайыте, там же окончил и музыкальную школу. Еще тогда он писал небольшие музыкальные сочинения, которые в дальнейшем будут исполняться на музыкальных конкурсах и фестивалях. Девятилетним мальчиком, благодаря своему дяде-таристу, познакомился с маэстро Ниязи. С благословения маэстро молодой музыкант в 1986 году отправляется в Сирию на фестиваль, где сам исполнил свои фортепианные сочинения, - это при том, что у него тогда не было даже среднего музыкального образования. На фортепианное отделение Музыкального училища им. Асафа Зейналлы он поступил уже после фестиваля, в том же году. Одновременно факультативно занимался композицией в классе Фаига Нагиева. И уже на следующий год завоевал первое место на Международном конкурсе пианистов в Тирасполе.

Будучи студентом Азгосконсерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия), он учился сразу на двух отделениях: с 1990 - на композиторском, по классу профессора Арифа Меликова, а с 1992 - фортепианного (класс педагога Эльмиры Алиевой), которые завершил с отличием. Интересно, что его дипломная работа на кафедре композиции - четырехчастная Первая симфония «Азербайджан» не раз исполнялась Государственным симфоническим оркестром. С красным дипломом он закончил и фортепианное отделение, оставив о себе добрую память у педагогов. Да и сам он благодарный ученик.

Еще в годы учебы в консерватории Джейхун одно из написанных им произведений "Сонату для фортепиано" посвятил народному артисту Арифу Меликову, на кафедре которого учился и в аспирантуре. Ему же посвящена и "Вторая симфония". С 1999 года работает преподавателем в Бакинской музыкальной консерватории имени Узеира Гаджибейли на кафедре композиции, а с 2005 года - на должности доцента, воспитывает новое поколение композиторов и, конечно, продолжает заниматься творчеством.

Классические произведения автора, среди которых симфонические эскизы "Mənzərə" («Пейзаж») для камерного оркестра, Фантазия для фортепиано и оркестра (на темах Фикрета Амирова), "Третья симфония", посвященная Фахраддину Керимову, обработки народных песен для голоса и фортепиано, и другие композиции исполнялись на ведущих мировых сценах.

(Автор: Вугар Иманов)