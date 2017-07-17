NIKOIL Bank открыл специальное отделение «Золотая Корона»

2017-07-17 10:33 | www.oxu.az | 5

NIKOIL Bank объявил о новом предложении для своих клиентов, осуществляющих международные денежные переводы по системе «Золотая Корона» – «Тариф 0%».

Для этого было открыто специальное отделение по адресу ул. Пушкина 30, которое будет функционировать с 09:00 до 21:00.

Теперь отправка переводов в страны ближнего и дальнего зарубежья с оплатой в национальной валюте Азербайджана и с получением в рублях, долларах США или турецких лирах комиссия отсутствует. Конвертация манатов в одну из доступных валют осуществляется по выгодному для отправителя курсу.

Денежные переводы «Золотая Корона» осуществляются мгновенно, для их отправки и получения не требуется открытие счета. Инфраструктура обслуживания сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» насчитывает свыше 49 тысяч пунктов в СНГ и странах дальнего зарубежья.

NIKOIL Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.