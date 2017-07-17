В этом году в отношении 133 должностных лиц было возбуждено уголовное дело в связи с фактами коррупции

2017-07-17 10:39 | www.apa.az | 6

«В течение первого полугодия 2017 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре были рассмотрены обращения 3656 граждан. Были расследованы 125 материалов уголовного характера. В связи с 75 из них было возбуждено уголовное дело, по 50 материалам были составлены акты прокурорского реагирования, 29 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности».

Как сообщает АПА, об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

Он сказал, что в течение первого полугодия 2017 года в суды по завершении следствия были направлены 103 уголовных дела, возбужденных в отношении 133 должностных лиц, работающих в государственном и частном секторах.