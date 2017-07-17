Aqrokimya Azərbaycan доверило Apamark дизайн упаковки товаров

2017-07-17 10:48 | www.apa.az | 5

Компания Apamark, предлагающая новым клиентам верные пути решения, на этот раз оказала поддержку новосозданному ООО Aqrokimya Azərbaycan.

ООО Aqrokimya Azərbaycan, которое впервые в Азербайджане будет осуществлять производство и продажу продукции по охране растений, доверила дизайн упаковки своих товаров маркетинговой и PR-компании Apamark.

В ходе дизайна информация о продукции размещена на упаковке, чтобы клиент без потери времени смог ознакомиться с составом. Цвета упаковок сгруппированы по виду лекарств. Чтобы продукция отличалась от других имеющихся на рынке, на заднем фоне упаковки по назначению размещена композиция дерева.

Отметим, что лого и брендбук ООО Aqrokimya Azərbaycan, которое начнет действовать в ближайшее время, подготовлены маркетинговой и PR-компанией Apamark. В ближайшее время компания сдаст в эксплуатацию и новый сайт Aqrokimya Azərbaycan.