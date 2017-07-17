EU Reporter о новом туристическом проекте Азербайджана

2017-07-17 10:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Тюркский совет - относительно новая международная организация, куда входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан, - намерен возродить древний Шелковый путь, пишет корреспондент портала EU Reporter Эли Хаджиева.

«Тюркский совет разработал туристический пакет и ожидает, что до 2023 года им воспользуется один миллион туристов со всего мира. Этот новый маршрут обещает уникальный опыт для людей, интересующихся культурным туризмом и альтернативными безопасными направлениями», - говорится в статье.

В ближайшее время турпакет появится в интернет-продаже. В апреле и мае были организованы два тура: туроператоры и журналисты из разных стран Европы, Азии и Америки побывали в Стамбуле, Конье, Невшехире, Кайсери, Гяндже, Шеки, Гобустане, Баку, Алматы, Туркестане, Шымкенте, Таразе, Бишкеке, Нарыне, Иссык-Куле и Таш Рабате.

В организации этих туров задействованы 11 туроператоров, координируемых турецким оператором, говорится в статье.

Тюркский совет ведет переговоры с авиакомпаниями и гостиницами, чтобы получить конкурентоспособные цены, пишет автор.

Секрет успеха тура - его уникальная формула, которая позволяет туристам выбирать и разрабатывать собственный тур онлайн. Отдыхающие смогут комбинировать пункты назначения и не обязаны присоединяться ко всем этапам тура, говорится в статье.

Одной из целей проекта является стимулирование экономики, занятости и социального развития в регионе, позволяющее странам-членам уменьшать зависимость от нефти и диверсифицировать свою экономику, говорится в статье.

Организация планирует укрепить свои связи с другими тюркоязычными странами, в том числе Узбекистаном и Туркменистаном, говорится в статье.

В настоящее время Тюркский совет сотрудничает с ПРООН, Всемирной туристической организацией и Альянсом цивилизаций ООН по ряду проектов, включая проекты, посвященные молодежи и предотвращению радикализации, говорится в статье.

Вдохновляющий Шелковый путь простирается от гор в Турции до небесных гор Тянь-Шаня в Казахстане, от Каспийского моря в Азербайджане до озера Иссык-Куль в Кыргызстане, пишет автор.

Путешествие начинается с лодочного турне по Босфору, продолжается полетами на воздушном шаре в Турции, далее на поезде по казахским степям и поездкой на верблюдах в азербайджанском Нафталане, говорится в статье

Это особое место для культурного и исторического туризма, пишет автор.

(Автор: Эльмира Таривердиева)